3 أنواع من الأصدقاء.. تمسك بهم لتبقى سعيداً

نقضي مع الأصدقاء أوقاتاً طويلة وفي بعض الأحيان تكون أكبر مما نقضيها وسط أفراد الأسرة والعائلة، ولكي تقضي هذه الفترة مع أصدقائك بشكل جيد ومرح وممتع هناك أنواع من الأصدقاء مهم أن تصادقهم وتتواجد بينهم. ورصد موقع "موتو" ثلاثة أنواع من الأصدقاء الذين يجب أن تحرص على أن يتواجدوا في حياتك بشكل دائم.

ونقل الموقع عن مؤلف "بوصلة الصداقة"، ويليام رولينز، من جامعة أوهايو، قوله إن "هناك ثلاثة أنواع من الأصدقاء يجب أن يحرص كل شخص على تواجدهم في حياته: شخص يتحدث إليه، وشخص يعتمد عليه، وشخص يستمتع بالوقت معه".

1- صديق تتحدث إليه

هذا الصديق الذي يمكنك التحدث إليه بحرية وتفصح له عما بداخلك بكل صراحة، وفي نفس الوقت عندما تطلب رأيه يعطيه لك بمنتهى الموضوعية ويدفعك لأن تكون الأفضل.

فمهمة ذلك الصديق تكون دائماً الدفع بك لأن تكون أفضل، حتى لو اضطر لأن يستخدم معك بعض الشدة لكي يجذبك إلى الطريق الصحيح.

2- صديق يمكنك الاعتماد عليه

إن أفضل ما في الصداقة هو إحساسك بأن هناك من يمكنك الاعتماد عليه في كل مناحي حياتك اليومية: اصطحابك من وإلى المطار، أو إعارتك الحذاء الخاص به لكي ترتديه أثناء مقابلة عمل هامة، أو مراعاة أولادك الصغار لأنك لديك موعد مع الطبيب. فإحساسك الدائم بأن هناك من "يقف في ظهرك" يعطيك إحساسا دائما بالراحة والاتزان.

وبالعكس.. فكونك تستطيع أن توفر يد العون لشخص يحتاج لك تعطي شعوراً بالراحة. فإذا استطعت أن تجعل صديقك سعيداً فبالتأكيد هذا سيضفي عليك السعادة.

3- صديق يمكنك الاستمتاع بوقتك معه

ليس هناك أدنى شك في أننا نفضل الأصدقاء الذين نشعر معهم بالسعادة ونقضي وقتاً سعيداً في صحبتهم، إلا أننا دائماً نفضل قضاء الوقت مع بعض الأصدقاء أكثر من غيرهم أو أكثر من بعض أفراد العائلة أو زملاء العمل.

فعندما يكون لديك صديق مقرب غير مقيد بنفس الالتزامات الخاصة بك، مثل الزوج أو زملاء العمل، فإنك تشعر معه بكثير من الحرية، وبالتالي تشعر معه بالسعادة.