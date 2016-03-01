بالفيديو.. القبض على فنانة مصرية صفعت ضابط شرطة

أوقفت السلطات المصرية الفنانة الشابة ميريهان حسين فجر اليوم الثلاثاء، بسبب اعتدائها على ضابط شرطة في كمين بمنطقة الهرم جنوب القاهرة.

وقال الفنان المصري خالد الصاوي عبر تدوينة له على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي إن الفنانة الشابة تم توقيفها أثناء عودتها من تصوير أحد الأعمال واقتيادها لأحد أقسام الشرطة حيث تعرضت للضرب مضيفا أن الفنانة اتصلت به فور توقيفها وقبل اقتيادها لقسم الشرطة وأكدت له تعرضها للضرب نافيا علمه بحقيقة التهمة الموجهة للفنانة أو قسم الشرطة الذي توجهت إليه.

من جانبه صرح مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية المصرية أنه فى الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء وأثناء مرورها بكمين أمني بطريق المنصورية دائرة قسم شرطة الأهرام لإيقاف إحدى السيارات الملاكي رفضت قائدة السيارة التوقف وتخطت الكمين مسرعة واصطدمت بحواجز الارتكاز البلاستيكية مما نتج عنه سقوط أحد الضباط أرضاً.

وقال إن القوات تمكنت من إيقاف السيارة باستخدام السدادات الحديدية وتبين أن السيارة قيادة المدعوة مريهان حسين محمد بسيونى، وأثناء ضبطها قامت بالتعدي على قوة الكمين بالسب والشتم وصفع أحد الضباط وإصابة آخر بجروح طولية بالوجه باستخدام أظافرها تم السيطرة عليها وضبط داخل السيارة عدد 2 زجاجة مواد كحولية وكوب به كحوليات.

مصدر بنقابة الممثلين أكد أن هناك اتصالات تجرى حاليا للصلح بين الفنانة والضابط والتنازل عن المحضر.

وأضافت أنه تحرر عن الواقعة المحضر رقم 16862 جنح قسم شرطة الأهرام حيث تقدم للشهادة عدد من المواطنين الذين شاهدوها حال تعديها على القوات وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ميرهان حسين من مواليد 28 أكتوبر 1982 شاركت في أفلام الشوق والخلبوص وعمر وسلمى 2، كما شاركت في عدة مسلسلات هي ما في القسم ودوران شبرا وخرم إبرة وحفيد عز وابن حلال وحواري بوخارست.