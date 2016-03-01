بالفيديو.. صحافية مصرية تثير سخرية دي كابريو

تسببت صحافية مصرية في سخرية الفنان العالمي ليوناردو دي كابريو منها ومن سؤالها خلال المؤتمر الصحافي لتسلم جائزة الأوسكار.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطع فيديو من حفل تسليم جوائز الأوسكار في نسخته الـ88، حيث ضجت القاعة بالضحك، بسبب طريقة نطقها وبصعوبة للإنجليزية إضافة إلى سؤالها الذي وجهته إلى دي كابريو ولم يفهمه في المرة الأولى وطلب منها تكراره وبعد أن فهمه تبين أنه ليس جديرا بالإجابة.

الصحافية اسمها شيماء عبد المنعم وأرسلتها صحيفتها "اليوم السابع" لتغطية توزيع جوائز الأوسكار وقالت لدي كابريو، الذي كان يمسك بالجائزة أنا أول صحافية مصرية تغطي حفل أوسكار من هنا، ماذا عن أول جائزة أوسكار بالنسبة لك؟

وأثار السؤال سخرية دي كابريو وقال لها عن ماذا؟ وبعد أن فهمه قال لها ضاحكا الجائزة رائعة ليدخل الحضور في نوبة ضحك جديدة.

الصحافية عادت لتقول من جديد إنها الأولى بالنسبة لك؟، ليجيبها: نعم، هي الأولى، ويضيف: أود فقط أن أقول إنني ممتن جدا، شكرا لكِ".

المثير في الأمر أن الصحيفة المصرية أشادت بصحافيتها وكتبت في مانشيت لها تحت عنوان انفراد النجم العالمي ليوناردو دى كابريو في تصريحات خاصة فخور بحصولي على أول جائزة أوسكار في حياتي.