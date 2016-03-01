تعرف على الحسناء المغربية التي "ورطت" رونالدو

ظهرت عارضة الأزياء المغربية، أمل صابر، بصور جريئة على صفحات إحدى كبرى المجلات الإسبانية انتشاراً وشهرة وتدعى "انترفيو"، وتحدثت عن علاقة جمعتها بالبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق ريال مدريد الإسباني استمرت عدة أسابيع.

وتحدثت عارضة الأزياء المغربية البالغة من العمر 26 عاما، والتي تستقر في إسبانيا منذ 8 سنوات، عن علاقتها برونالدو، مؤكدة أنها تعرفت عليه سنة 2014.

وقالت إنه عندما تعرفت على اللاعب البرتغالي، كان لا يزال على علاقة مع عارضة الأزياء الروسية "إيرينا شايك"، مضيفة أن أول لقاء بينهما كان خلال حفلة في مطعم، وأكدت أنه في نهاية الحفل أصر على اصطحابها إلى منزله.

وأوضحت للمجلة الإسبانية أنه رغم أنها كانت ثملة، إلا أنها تتذكر تفاصيل وأثاث منزل اللاعب البرتغالي، وقالت إن غرفة نومه تحتوي على جهاز تلفاز كبير، مشيرة إلى أنهما ظلا مستيقظين إلى حدود ساعات الصباح الأولى.

وقالت أمل صابر، إن الليلة الأولى التي قضتها مع رونالدو لن تنساها، مضيفة أنه بعد مرور أسابيع على علاقتهما بدأ يتجاهلها، ولا يرد على مكالماتها، إلى أن افترقا نهائيا.

وأكدت أنها لم تكن تعلم أن الرسائل القصيرة التي تبادلتها مع النجم البرتغالي، كانت السبب وراء انفصاله عن "ارينا شايك"، مضيفة أنها "تطلب المغفرة من رونالدو وصديقته السابقة على سوء الفهم الذي حصل بسببها".