شيرين تكشف في تسجيل صوتي جديد سبب اعتزالها الفن

في تسجيل صوتي جديد أرسلته من القاهرة إلى الصحافية نضال الأحمدية رئيسة تحرير مجلة الجرس اللبنانية قالت المطربة شيرين إن سبب اعتزالها الفن والغناء يرجع إلى أنها ترغب في أن تعيش بسلام وهدوء وراحة نفسية ودون مشاكل.

وقالت إنها تشكر كل محبيها وكل الفنانين الذين علقوا على قرار اعتزالها، مؤكدة أن قرارها نهائي، وتمنت من الجميع الدعاء لها بأن تعيش في سلام.

وأضافت شيرين أنها تعيش ضغوطا نفسية حادة وأن ظروف الحياة أصبحت قاسية عليها وتريد أن تعيش فقط لبنتيها مريم وهنا وفي سلام ومحبة مع الجميع مشيرة إلى أن القرار أسعدها وأراح قلبها متمنية أن يسعد زملاءها الفنانين خبر اعتزالها.

ووجهت شيرين، خلال التسجيل، رسالة شكر للفنانين، مؤكدة أن قرارها نهائي وبلا رجعة.

فنانو مصر والعرب طالبوا شيرين بالعودة حيث وجهت الفنانة أحلام رسالة لشيرين من خلال تدوينة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لثنيها عن قرار اعتزالها الغناء.

وقالت أحلام "شيرين عبد الوهاب إن اعتزلتي الفن فإن الفن لن يعتزلك أنا شخصيا في انتظارك، وقريبا، كلنا بنحبك شيرين".

من جانبها أعربت النجمة اللبنانية إليسا عن استنكارها لقرار شيرين وقالت في تغريدة على تويتر: "في حال ما سمعناه صحيح بشأن اعتزال شيرين عبد الوهاب، فإننا لا نقبله لأنكِ إضافة هامة لصناعة الموسيقى، ونحن في حاجة إليك هذه الأيام".

الفنان شريف منير جار شيرين وكان طرفا في صراع قضائي معها بسبب خلافات الجيرة عبّر عن حزنه لاعتزال شيرين وقال إن صوتها أصيل وتحتاجه مصر ، مقترحاً عليها أداء الأغاني الوطنية إن كانت لا تريد غناء الأغاني العاطفية.

منير قال في تدوينة له بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صباح اليوم الثلاثاء، "زعلت من قرار اعتزال الفنانة شيرين .. هي قيمة فنية كبيرة.. أقترح عليها لو مش عايزة تغني عاطفي .. تغني لمصر .. مصر محتاجة صوت أصيل زي الفنانة شيرين .. وحيبقى ليه تأثير إيجابي جداً .. مصر محتاجة الفن والشعر والسينما وكل القوى الناعمة المؤثرة.. ماينفعش فنان لِسَّه قادر على العطاء ويعتزل في الظروف إللى بتعيشها مصرنا .. " مجرد رأي " تحيا مصر بفنها و فنانيها".

المؤلف تامر حبيب مكتشف شيرين قال إن شيرين لا تستطيع العيش بدون الغناء وأضاف أنها حرة في اتخاذ القرار المناسب لها لكن أستطيع أن أقول لكم وبكل ثقة ومن خلال معرفتي بشيرين وقربي منها أنها ستعود لفنها من جديد خلال أيام.

شيرين عبد الوهاب من مواليد 8 أكتوبر 1980، ولدت في القاهرة، وبدأت مشوارها الفني أوائل عام 2000 بأغنية اه يا ليل ولكنها لم تكن أول أغانيها حيث ظهرت مع المطرب محمد محي في دويتو غنائي بعنوان "أنت حبيب العين والقلب".

تزوجت شيرين من الملحن والموزع الموسيقي محمد مصطفى ولها ابنتان منه هما مريم وهنا، غير أنها انفصلت عنه بعد زواج استمر لمدة 5 سنوات.

بقي القول إن شيرين ترفض الحديث حتى الآن لأي وسيلة إعلام مصرية عن سبب اعتزالها الفن كما لا ترد على هواتفها واكتفت فقط بالرد على الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين الذي اتصل بها أمس للاستفسار عن سبب قرارها المفاجئ.

اجتماع نقابة الموسيقيين

وعن الاجتماع المزمع عقدة بنقابة الموسيقيين اليوم الثلاثاء لبحث قرار اعتزال شيرين قال طارق مرتضى المتحدث باسم النقابة لـ"العربية نت" إن شيرين واحدة من النجمات الكبار اللاتي يتربعن على عرش الغناء المصري والعربي والنقابة ومجلسها سيبذلان كل الجهود لإقناعها بالعدول عن الاعتزال فغيابها عن الفن خسارة كبيرة فهي قيمة فنية كبيرة وصوتها من أرقى الأصوات في الساحة الغنائية وموهبتها لا تعوض.

وأضاف أن هاني شاكر نقيب الموسيقيين يولي اهتماما خاصا بالموضوع وأكد أنه مستمر في التواصل معها لإقناعها بالعدول عن القرار مضيفا بالقول إن جهود النقيب والنقابة ستنجح وستعيد الصوت الجميل ليشدو ويغرد مرة أخرى