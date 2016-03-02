اكتشف الخطأ في صورة أديل هذه؟

انتشرت على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي لا سيما بين أوساط محبي المغنية البريطانية أديل، صورة لوجهها مقلوب رأساً على عقب. الصورة المأخوذة من غلاف ألبومها الجديد 25 لا تبدو غريبة للوهلة الأولى أو أن فيها أي خطاً.

إلا أنه وبعد قلب الصورة يكتشف الناظر إليها فظاعتها إذ قلبت عيناها، وشفتاها، فتظهر العينان والشفتان مقلوبتان بطريقة ممسوخة، بحسب ما أوردت صحيفة الديلي ميل.

يذكر أن صاحبة "hello" حققت بأغنيتها هذه أرقاماً قياسية، بحيث أضحت الفنانة التي باعت أكبر عدد من الأسطوانات في العالم سنة 2015 مع ألبومها الثالث "25" الذي يتضمن خصوصا أغنية "هيلو"، بحسب الاتحاد الدولي لصناعة التسجيلات الصوتية.

وقد شوهد الشريط المصور لأغنية "هيلو" مليار مرة في خلال 88 يوماً فقط على موقع "يوتيوب".



