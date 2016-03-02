تعرف على أثرياء العالم الخمسة

تراجع عدد أصحاب المليارات في العالم قليلا هذا العام، بينما قفز مؤسس موقع فيسبوك مارك زوكربرغ من المركز السادس عشر إلى المركز السادس، في حين لا يزال الأمريكي بيل غيتس الأغنى على الإطلاق للسنة الثالثة على التوالي وفق ما أفادت مجلة فوربس.

ونقلت صحيفة لوموند الفرنسية قائمة أغنى أثرياء العالم لسنة 2016، حيث بقي بيل غيتس، أحد مؤسسي شركة مايكروسوفت، في الصدارة للسنة الثالثة على التوالي، وبلغت ثروته 75 مليار دولار، بتراجع 4،2 مليارات عن العام الماضي. فيما حل الإسباني أماسيو أورتيغا، مؤسس ماركة زارا للملابس، في المرتبة الثانية بثروة بلغت 67 مليار دولار مقابل 64،5 مليارا للعام السابق، يليه رجل الأعمال الأمريكي وارن بافيت الذي احتفظ بمركزه الثالث بثروة بلغت 60،8 مليار دولار بتراجع 11،9 مليارا عن العام السابق.

تراجع اللبناني كارلوس الحلو للمركز الرابع

وتراجع قطب الاتصالات المكسيكي من أصل لبناني كارلوس سليم الحلو من المركز الثاني إلى المركز الرابع بثروة بلغت 50 مليار دولار مقابل 77،1 مليارا للعام الماضي.

وأحصت اللائحة السنوية لمجلة فوربس 1810 من أصحاب المليارات للعام 2016، أي أقل بـ16 مليارديرا مقارنة بالعام الماضي. أما ثروتهم الإجمالية فقد انخفضت أيضا خلال عام بـ570 مليار دولار لتصل إلى 6480 مليارا.

وأوضحت المجلة أيضا أن معدل ثروات أصحاب المليارات انخفض للمرة الأولى منذ العام 2010 ليصبح 3،6 مليارات دولار، أي أقل بـ300 مليون دولار عما كان العام الماضي.

وأوعزت المجلة هذا التراجع النسبي إلى عدم استقرار البورصة وانخفاض سعر النفط وارتفاع قيمة الدولار.

وفي عامه الحادي والثلاثين، قفز مؤسس موقع "فيسبوك" مارك زوكربرغ من المركز السادس عشر إلى المركز السادس، وارتفعت ثروته من 11،2 مليار دولار إلى 44،6 مليارا.

وتبقى الولايات المتحدة البلد الذي يضم أكبر عدد من أصحاب المليارات (540)، تليها الصين (251)، ثم ألمانيا (120)، وبعدها روسيا (77)، وهونغ كونغ (69)، والبرازيل (23).