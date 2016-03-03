شاهد DNA .. عربياً حزب الله إرهابي

في حلقة اليوم الثلاثاء من برنامج DNA والتي حملت عنوان "عربياً حزب الله إرهابي"، تطرق الإعلامي اللبناني نديم قطيش إلى تصنيف دول مجلس التعاون الخليجي مؤخراً لحزب الله اللبناني كإرهابي. كما ذكر قطيش أن مجلس وزراء الداخلية العرب وصف في نفس السياق حزب الله بالإرهابي.

يذكر أن البرنامج يبث بشكل مشترك بين قناة "الحدث"، القناة الشقيقة لـ"العربية"، وقناة "المستقبل" اللبنانية، حيث تعرضه "الحدث" قبل نصف ساعة من ظهوره اليومي على "المستقبل".

ويعرض على "الحدث" من الاثنين إلى الجمعة، في تمام الساعة 04:50 بعد الظهر بتوقيت غرينتش، 07:50 مساء بتوقيت السعودية.