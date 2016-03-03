ياسر العظمة لـ "العربية نت": لا علاقة لي بمواقع التواصل

أعلن الممثل السوري ياسر العظمة في تصريح خاص له لـ "العربية نت"، أنه لا علاقة له بحسابات منسوبة لاسمه في مواقع التواصل الاجتماعي، كما أنه لا يملك أي صفحات ضمن تلك المواقع.

وأكد العظمة أن هناك من ينتحل شخصيته في "تويتر" بحساب يحظى بمتابعة ما يزيد عن 60 ألف شخص، كتب عليه "الحساب الرسمي والوحيد للفنان ياسر العظمة في مواقع التواصل الاجتماعي" وتبنى آراء سياسية ومواقف في قضايا كثيرة على لسان الفنان.

كما نشر الحساب المزيف مواقف على لسان الفنان ياسر العظمة بحق زملاء آخرين له، وتضمن "هاشتاغات" لقضايا معينة، تبرأ منها الفنان في تصريحه.

وقال ياسر: إن هناك صفحات في موقع "انستغرام" باسم "عشاق ياسر العظمة" تنشر فيديوهات ومقاطع من أعماله، وأخرى باسم "الأسطورة ياسر العظمة"، وجميعها تدار من قبل شباب من محبيه ومعجبيه ولا يتحكم بها هو أبدا.

ومن المعروف أن الفنان ياسر العظمة خلال مسيرته الطويلة امتنع عن إجراء حوارات صحفية، إذ اعتبر أعماله هي من يقرّبه من الناس واكتفى بها.

وياسر العظمة ممثل سوري ينتمي لعائلة دمشقية عريقة، من مواليد العاصمة، درس الحقوق في جامعة دمشق وتخرّج منها.

واشتهر من خلال مسلسل "مرايا" الذي ألفه وأعدّه لمدة تزيد عن 20 عاماً، قام خلالها بتمثيل العديد من الشخصيات التي غالباً ما تحمل الطابع النقدي الكوميدي، وشارك بمسرحيات منها غربة، وضيعة تشرين.

نال العديد من الجوائز منها في مهرجان القاهرة (ثلاث مرات) جوائز فضية لتميزه بأعماله الكوميدية، كما حصل على جوائز تقديرية من نقابة الفنانين، وكرّم بمهرجان أبها للكوميديا الدولي في سنته الأولى.