شاهد DNA .. لبنان وإرهاب حزب الله

في حلقة اليوم الثلاثاء من برنامج DNA والتي حملت عنوان "لبنان وإرهاب حزب الله"، تطرق الإعلامي اللبناني نديم قطيش إلى الفرق بين تعامل الوزراء اللبنانيين مع البيانات العربية والإقليمية التي تدين إيران وحزب الله. حيث امتنع وزير الخارجية جبران باسيل، الذي ينتمي الى التيار الوطني الحر الحليف الأول لحزب الله، عن التصويت على البيانات الإقليمية والعربية التي تدين إرهاب إيران، بينما يصوت وزير الداخلية نهاد المشنوق على هذه القرارات لكن مع تسجيل تحفظ تفرضه الاعتبارات الداخلية في لبنان.

يذكر أن البرنامج يبث بشكل مشترك بين قناة "الحدث"، القناة الشقيقة لـ"العربية"، وقناة "المستقبل" اللبنانية، حيث تعرضه "الحدث" قبل نصف ساعة من ظهوره اليومي على "المستقبل".

ويعرض على "الحدث" من الاثنين إلى الجمعة، في تمام الساعة 04:50 بعد الظهر بتوقيت غرينتش، 07:50 مساء بتوقيت السعودية.