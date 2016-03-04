مراحيض ذاتية التنظيف ضد الجراثيم بطائرات "بوينغ" قريباً

أكدت شركة "بوينغ" الأميركية المصنعة للطائرات أنها طورت نظاماً جديداً للتنظيف الذاتي في مراحيض طائراتها مجهزاً بأشعة ما فوق البنفسجية يسمح بالقضاء على أكثر من 99% من الجراثيم.

هذه التكنولوجيا للتنظيف الذاتي مرفقة بخاصيات آلية أخرى من شأنها تحسين تجربة المسافرين على الرحلات التجارية، بحسب ما أكدت الشركة الأميركية التي قدمت طلباً لشمل اختراعها هذا ببراءة.

وتعرف الأشعة ما فوق البنفسجية بقدراتها على إزالة الجراثيم.

وينطلق نظام التنظيف الذاتي الذي طوره مهندسو "بوينغ" عندما تكون المراحيض شاغرة بحسب هذه المجموعة العملاقة التي تتخذ مقراً لها في شيكاغو.

ويشتمل هذا النظام، خصوصاً على مجفف لليدين وموزع تلقائي للصابون، كما يتميز بقدرته على طرد الروائح وفق "بوينغ".

وأوضحت مديرة الشؤون البيئية في الوحدة التجارية في "بوينغ" جان يو: "نحاول تخفيف القلق الذي نشعر به جميعاً عندما ندخل إلى مراحيض تم استخدامها سابقاً خلال رحلة".

غير أن "بوينغ" أكدت ضرورة إجراء دراسات إضافية قبل طرح النظام للبيع لدى شركات الطيران. كذلك تعمل "إيرباص" منافسة "بوينغ" على نظام لتحسين راحة مستخدمي المراحيض خلال الرحلات.