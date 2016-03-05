إيطاليا تطرح إدراج "بيتزا نابولي" على قائمة اليونيسكو

أصبح من الصعب ألا يصادف المرء طبق البيتزا على قوائم الطعام في كل أنحاء العالم.

شُهرة ورواج لا يحبّذها طهاة البيتزا بنسختها الإيطالية في مدينة نابولي الذين يخشون أن تفقد وصفتها الأصلية.

وقد حمل هذا الأمر الحكومة الإيطالية على ترشيح "فن صناعة بيتزا نابولي" لإدراجه في قائمة التراث الثقافي المرموقة التابعة لليونيسكو، بعد أن وافقت لجنة اليونيسكو الإيطالية بالإجماع على هذا الترشيح.



وعزز الاقتراح التماس جمع أكثر من 850000 توقيع من شوارع نابولي إلى اليابان والأرجنتين.

من جهتها، قالت لجنة الاختيار الأممية إن صناعة البيتزا جزء من الهوية الإيطالية، ورمز للعلامة التجارية الإيطالية في جميع أنحاء العالم. وعليه فإن طلب إيطاليا بتمييز بيتزا نابولي عن أنماط البيتزا الأخرى، مثل البيتزا الأميركية هو أمر طبيعي.



كما حجم قطاع صناعة البيتزا في إيطاليا 10 مليارات يورو، ويوظف 100 ألف شخص.

وفقاً للقواعد التي وضعتها "رابطة بيتزا نابولي الأصلية"، تتكون عجينة البيتزا الناجحة من أجود أنواع دقيق القمح، ويتم خلطها بخميرة عضوية وملح البحر الأصلي. وتُعجن باليد. وبعد التخمر تُمدّ باليد أيضاً، من دون الاعتماد على أدوات، على ألا تتعدى سماكتها ثلاثة ميليمترات.

بيتزا نابولي الأصلية محصورة في نوعين فقط:

- بيتزا مارينارا والمكونة من صلصة الطماطم، وزيت الزيتون، والزعتر، والثوم.

- وبيتزا مارغاريتا المكونة من صلصة الطماطم، وزيت الزيتون، وجبنة موزاريلا الطازجة أو الـbufalo، وجبنة بارميزان مبروشة، والريجان.

ويُعرض ملف بيتزا نابولي حالياً للبحث في اليونيسكو. وبعد دراسة تستغرق عاماً كاملاً وتشمل 200 دولة، يصدر قرار إضافتها أم لا في باريس عام 2017!