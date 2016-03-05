الشرطة الباكستانية تنقذ طفلة عمرها 9 أعوام من الزواج

أنقذت الشرطة الباكستانية طفلة في التاسعة من عمرها من الزواج من صبي في الرابعة عشرة من عمره لتسوية نزاع أسري، أمس الجمعة، واعتقلت أربعة من شيوخ القرية الذين أمروا بالزواج.

وهذا التدخل الذي وقع في إقليم البنجاب، أكبر أقاليم باكستان، هو أمر نادر في بلد عادة ما يكون استخدام الزواج فيه -لتعزيز التحالفات وحسم النزاعات ودفع الديون- أمرا مقبولا.

واعتقلت الشرطة كل أعضاء مجلس القرية الذين قرروا تزويج الفتاة لتسوية نزاع بين أسرتين في منطقة رحيم يار خان في إقليم البنجاب.

وقال نائب مفتش الشرطة، مأمون نور رشيد لرويترز "توفيت زوجة شقيق الفتاة نتيجة مشاكل صحية قبل أسابيع قليلة، واشتبه أقارب (زوجته) في حدوث أمر غير قانوني، واتهموا أسرة (الفتاة) بالقتل".

وتابع قوله "يوم الثالث من مارس قرر مجلس القرية أن يقدموا الفتاة للزواج لتسوية مسألة الجريمة المشتبه بها".

وقرر المجلس أن الفتاة ستتزوج أحد أقرباء زوجة الشقيق المتوفاة يبلغ من العمر 14 عاما، بينما سيدفع الشقيق 150 ألف روبية (1430 دولارا) لأسرة الزوجة المتوفاة.

ووفقا لبيانات منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) فإن ثلاثة في المئة من الفتيات في باكستان تتزوجن قبل أن يبلغن 15 عاما، بينما تتزوج 21 في المئة من الفتيات قبل سن 18 عاما.