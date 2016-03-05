تعرفي على حمية كيم كارداشيان لإنقاص الوزن

كثيرات هن من تحلمن بالرشاقة، إذا كنت إحداهن ولتحقيق هذا الحلم، تعرفي على حمية أتكنز الغنية بالبروتين والتي اتبعتها نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان للتخلص من وزنها الزائد بعد الولادة، والتي أثنى عليها الخبراء.

حيث اتبعت النجمة الأميركية البالغة من العمر 36 عاما الحمية التي تعتمد على تناول نسبة عالية من البروتينات مقابل نسبة ضئيلة من الكربوهيدرات أو النشويات.

وفيما يعد إثباتا أن كارداشيان اختارت الحمية الصحيحة لإنقاص الوزن، أكدت دراسة حديثة أجريت في جامعة بوردو بولاية انديانا الأميركية أن اتباع نظام غذائي يحتوي على نسبة عالية من البروتين هو السر وراء فقدان الوزن بفاعلية، وذلك بفضل الشعور بالشبع والامتلاء الذي يسببه تناول البروتينات.

وقال معد الدراسة التي نشرت نتائجها مجلة أكاديمية التغذية وعلم التغذية ونقلتها صحيفة "ديلي ميل"، الدكتور ريتشارد ماتيس: "هناك قدر كبير من الأدلة يشير إلى أن تناول البروتينات ينشط إفراز هرمون الشبع الذي يترتب عليه الشعور بالامتلاء".

وأضاف أن الدراسة اعتمدت على تحليل عدد من الدراسات الفردية أجريت على مجموعات صغيرة وبأساليب مختلفة لتأكيد وجود تأثير فعال لتناول البروتينات في إنقاص الوزن.

وعلاوة على ذلك، وجد فريق البحث أن الشخص يحتاج فقط لزيادة كمية البروتين التي يتناولها لتجنب الإحساس بالجوع بين الوجبات الرئيسية.

الدراسة لم تحدد كمية معينة من البروتينات يتعين على الشخص تناولها لأن الشعور بالشبع يختلف من شخص لآخر.

وأشار ماتيس إلى أن الدراسة اقتصرت على بحث آثار تناول البروتينات في إنقاص الوزن على المدى القصير فقط، دون بحث آثار ذلك على المدى الطويل.

وفي النهاية حث معد الدراسة الناس على الاتجاه لتناول كميات كبيرة من البروتين كخطوة أولى لإنقاص الوزن الزائد.