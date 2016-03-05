فوز الطفلة اللبنانية لين الحايك في The Voice Kids

فازت الطفلة اللبنانية لين الحايك، اليوم السبت، في الحلقة الأخيرة من الموسم الأول من برنامج The Voice Kids على شاشة MBC.

وكانت الحلقة قد شهدت تسابق 6 أطفال في 3 فرق (فريق نانسي عجرم وفريق كاظم الساهر وفريق تامر حسني)، لنيل لقب أجمل صوت شاب في العالم العربي.

وفي انطلاق الحلقة كان فريق الفنان كاظم الساهر يتكون من الطفلة العراقية ميرنا حنّا، والطفلة اللبنانية لين الحايك.

وفريق الفنانة نانسي عجرم يتألف من الطفل السوري زين عبيد، والطفل اللبناني غدي بشارة. أما فريق الفنان تامر حسني فيتضمن الطفل السوري أمير عموري، والطفلة المصرية جويرية حمدي.

وفي بداية الحلقة الختامية، أدى الأطفال الستة أغنية مشتركة، بعدها أدت المشتركة العراقية من فريق كاظم الساهر، ميرنا حنا، أغنية "يا عمة" للمغنية لميعة توفيق.

بعدها أدت المشتركة اللبنانية من فريق كاظم الساهر لين الحايك أغنية "ابعاد كنتم" لمحمد عبده. ثم أدت المشتركتان برفقة كاظم الساهر أغنيته "تذكر".

وقد صوّت الجمهور للاختيار بين مشتركتي فريق كاظم الساهر، واختار لين الحايك.

وفي فريق نانسي، افتتح الطفل السوري زين عبيد المنافسة مع أغنية "كنت بنت تلات سنين" لجورج وسوف. بعده أدى المشترك اللبناني غدي بشارة أغنية birds set free لـSia.

وأدى المشتركان سوياً مع نانسي أغنيتها "معقول الغرام". وقد أبقى تصويت الجمهور على زين عبيد في المنافسة النهائية بينما استبعد غدي بشارة.

وأخيراً، وفي فريق تامر حسني، افتتحت المصرية جويرية حمدي المنافسة مع أغنية "الورد البلدي" لأصالة. بعدها أدى الطفل السوري أمير عموري أغنية "لزرعلك بستان ورود" لفؤادي غازي.

بعدها، أدى المشتركان مع تامر أغنيته "يانا يا مافيش". وقد اختار الجمهور منهما لمتابعة المسابقة أمير عموري.

وبهذا يكون قد تأهل 3 مشتركين للمرحلة الثانية من الحلقة النهائية، والتي بدأها زين عبيد مع أغنية "بدنا نتجوز عالعيد" لنهاد طربيه. تلاه أمير عموري بأغنية "اكدب عليك" لوردة، ثم لين الحايك التي أدت أغنية "كل اللي لاموني" لذكرى.