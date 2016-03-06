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بالفيديو..علماء يكتشفون أول أخطبوط شبح

المصدر: العربية.نت
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اكتشف علماء نوعا جديدا من الأخطبوط يمتاز بلونه الأبيض، وذلك أثناء تفتيش قاع المحيط الهادي قرب جزر هاواي.

وأوضح مايكل فيكتشيون من الإدارة الوطنية الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي: "عثر فريق على أخطبوط صغير فاتح اللون على عمق حوالي 2.5 ميل في المحيط بالقرب من جزيرة نيكر".

وأضاف فيكتشيون أن الأخطبوط ليس لديه زعانف، وأن كل ماصاته كانت في صف واحد على كل ذراع. وتابع: "نتج عن ذلك مظهر مثل الأشباح، مما أدى إلى تعليق على وسائل الإعلام الاجتماعية بأنه ينبغي أن يطلق عليه اسم كاسبر، مثل الشبح الكرتوني الصديق، من المؤكد أنه من الأنواع غير المعروفة".

كاسبر كاسبر

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#أخطبوط, #أشباح, #المحيط الهادي, #جزر هاواي, #كاسبر, #مايكل فيكتشيون

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