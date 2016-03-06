تعرف على أفضل 10 جامعات في العالم

تصدرت جامعة هارفارد قائمة "التايمز" لأفضل الجامعات وهيئات التعليم العالي في العالم لعام 2015، وسيطرت الجامعات الأميركية والبريطانية على المراكز العشرة الأولى ضمن القائمة.

واحتلت الولايات المتحدة43 مركزا بين أفضل أقوى 100 هيئة تعليمية (جامعات ومعاهد عليا) في العالم بانخفاض 3 مراكز عن العام الماضي، فيما حسنت الجامعات البريطانية ترتيبها وحصلت على 12 مركزا عوضاً عن 10 العام الماضي.

وفيما يلي قائمة بأفضل 10 جامعات في العالم خلال عام 2015، حسب تصنيف مجلة "التايمز":

1) جامعة هارفارد

أقدم وأعرق الجامعات الأميركية، تأسست عام 1636 وتقع في مدينة كامبريدج بولاية ماساتشوستس الأميركية، ومن أبرز خريجيها الرئيس الأميركي باراك أوباما، ومؤسس فيسبوك ماك زوكربيرغ ورجل الأعمال بيل غيتس.

2) جامعة كامبريدج

تأسست عام 1209، وتعد ثاني أقدم جامعة على مستوى العالم الناطق باللغة الإنكليزية بعد جامعة أوكسفورد، وتقع في كامبريدج بالمملكة المتحدة. ويعد العالم الإنكليزي الشهير نيوتن أبرز خريجي هذه الجامعة، ويدرس فيها حالياً نحو 20 ألف طالباً.

3) جامعة أوكسفورد

تعد أقدم جامعة في العالم الغربي الناطق بالإنكليزية، وتأسست عام 1096 وتقع في مدينة أوكسفورد بالمملكة المتحدة، تخرج فيها 26 رئيس وزراء بريطانيا، وأكثر من 30 رئيسا وزعيما لدول العالم، وتعد ثالث أقدم جامعة ويدرس فيها حالياً حوالي 23 ألف طالب في 38 كلية.

4) معهد ماساشوستس للعلوم التقنية

تأسس عام 1861، ويدرس حالياً في المعهد، الذي لعب دورا رئيسيا في هندسة الطب الحيوي وفي تطوير الحواسيب وفي أجهزة الملاحة المستخدمة في القذائف، 10 آلاف طالب في مجالات الهندسة المعمارية والتخطيط، الهندسة، والعلوم الإنسانية، والفنون، والعلوم الاجتماعية، والإدارة، والعلوم الصحية، والتكنولوجيا.

5) جامعة ستانفورد

تأسست عام 1891، وتعد واحدة من أكثر الجامعات انتقائية في الولايات المتحدة الأميركية حيث تقبل5% فقط من إجمالي المتقدمين للدراسة فيها، ويدرس فيها حالياً حوالي 7 آلاف طالب في المرحلة الجامعية الأولى و8 آلاف طالب آخر في الدراسات العليا.

6) جامعة كاليفورنيا، بركلي

جامعة بحثية عامة تأسست عام 1868، وتقع في بركلي بولاية كاليفورنيا الأميركية، وتضم حوالي 20 شخصا حائزا على جائزة نوبل في هيئتها التدريسية، ويدرس فيها حالياً حوالي 37 ألف طالب، بينهم 10 آلاف يدرسون ضمن مجالات الدراسات العليا.

7) جامعة برنستون

جامعة خاصة بحثية متعددة الاختصاصات تقع في بلدة برنستون بولاية نيو جيرسي الأميركية، تأسست عام 1746، وتخرج فيها أكثر من 30 شخصا حازوا على جائزة نوبل، يدرس فيها حالياً حوالي 8000 طالب بينهم 2500 في الدراسات العليا.

8) جامعة ييل

جامعة خاصة تقع في كنتيكت، تأسست عام 1701 وتعتبر ثالث أقدم معهد للتعليم العالي في الولايات المتحدة الأميركية، وتشمل تخصصاتها كافة مواد الفنون والعلوم ويدرس فيها حالياً حوالي 6 آلاف طالب و7 آلاف في الدراسات العليا.

9) معهد كاليفورنيا للعلوم التقنية

جامعة خاصة تقع في ولاية كاليفورنيا الأميركية، وتأسست عام 1891، ويدرس فيها حالياً حوالي 2500 طالب و1250 بالدراسات العليا.

10) جامعة كولومبيا

أنشئت قبل الثورة الأميركية عام 1754، واشتهرت بتخريج الساسة وعلماء الاقتصاد الأميركيين، كما خرجت أكثر الحائزين على جائزة نوبل في العلوم مقارنة بالجامعات الأميركية الأخرى، وتُعتبر أول جامعة أميركية تُدرس علم الإنسان والعلوم السياسية كما التخصصات الأكاديمية الأخرى، كما شهدت أروقتها وضع أسس علم الوراثة الحديث، ويدرس فيها حالياً حوالي 30 ألف طالب.