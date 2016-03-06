نانسي ريغان رحلت.. وتدفن بجوار زوجها

توفيت نانسي ريغان زوجة الرئيس الأميركي الأسبق رونالد ريغان، صباح الأحد، في لوس أنجلوس عن 94 عاما جراء سكتة قلبية، وفق ما أعلنت جوان دريك المتحدثة باسم مكتبة ريغان في بيان.

وستوارى نانسي ريغان في مكتبة رونالد ريغان الرئاسية في سيمي فالي بكاليفورنيا (غربا) إلى جانب زوجها الرئيس الاسبق الذي رحل في الخامس من يونيو 2004.



وتعرضت نانسي ريغان للانتقادات بسبب تأثيرها الكبير على الرئيس الراحل، لكنها حظيت بعدها بالإعجاب لدفاعها عن كرامة زوجها الذي أمضت معه 52 عاما وإرثه السياسي.

وتجلى ذلك خصوصا في وقوف نانسي إلى جانب زوجها ريغان خلال إصابته بمرض الزهايمر قبل أن يرحل عن 93 عاما.

ونانسي الممثلة السابقة ولدت في نيويورك في السادس من يوليو 1921 ودخلت عالم هوليوود في عامها الـ 28.

وتزوجت نانسي، ريغان عام 1952 ولها منه ولدان: باتي (1952) ورون (1958).