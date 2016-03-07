المغرب.. نشطاء يحتجون على إعدام الحيوانات

تظاهر عشرات من نشطاء المجتمع المدني غير الحكومي، المتخصصين في الدفاع عن الحيوانات، قبالة مقر البرلمان المغربي، في الرباط، يوم الأحد، احتجاجا على عمليات قنل جماعية، جرى تنفيذها من مسؤولي مدينة الرباط، وجيرانهم في مدينة سلا، لينتشر السلوك في مدن مغربية أخرى.

ورفع النشطاء صورا لكلاب وقطط ميتة، وحثوا على "الرفق بالحيوانات الأليفة".

واحتج النشطاء على "عمليات الإبادة للحيوانات التي تقوم بها السلطات يوميا في مختلف شوارع المغرب".

وتفتقد المدن المغربية إلى ملاجئ آمنة للحيوانات الضالة مثل الكلاب والقطط، ما يجعلها بحسب النشطاء، عرضة إلى عمليات الإبادة الجماعية، بحقن السم أو القتل بالرصاص.