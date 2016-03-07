قتل نفسه أثناء التقاطه "سيلفي" مع بندقية

شهدت منطقة المرج في القاهرة واقعة مؤسفة بوفاة شاب قبل زفافة بساعات، قتل نفسه عن طريق الخطأ، حيث جلب بندقية آلية ليستخدمها في إطلاق الأعيرة النارية في زفافه، إلا أنه أثناء التصوير بها قبل الحفل خرجت طلقة بالخطأ أودت بحياته، فتم ضبط السلاح وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة المصرية التحقيق.

تفاصيل الواقعة بدأت مع تلقي رجال مباحث قسم شرطة المرج بلاغا من والد العريس يفيد بوفاة نجله "محمود" 22 سنة، عامل، إثر إصابته بطلق ناري بالصدر.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث، وتبين من الفحص أن المتوفى قام بإحضار سلاح ناري "بندقية آلية" من أحد الأشخاص بمحافظة قنا لإطلاق الأعيرة النارية احتفالا بزفافه، وتوجه لأحد جيرانه لتصويره، وأثناء قيام المتوفى بوضع السلاح داخل جراب بلاستيك خرجت طلقة من السلاح عرضا أحدثت إصابته التي أودت بحياته.

وتمكن رجال المباحث من ضبط السلاح المستخدم في الواقعة وهو عبارة عن ( بندقية آلية عيار 7.62×39 غير مبلغ بسرقتها و20 طلقة من ذات العيار، وحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

