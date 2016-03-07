اخترع البريد الإلكتروني.. وظل متواضعاً حتى الرحيل

توفي المبرمج الأميركي ري توملينسون مخترع البريد الإلكتروني، وفق ما أعلن فينتون سيرف، نائب رئيس غوغل على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الأحد.

وولد توملينسون في عام 1941 وتخرج من معهد ماساشوستس للتكنولوجيا الشهير، وكتب أول بريد إلكتروني في التاريخ عام 1971.

وصمم توملينسون البرنامج الذي يتيح إرسال هذه الرسائل حين كان يعمل على شبكة "اربانت" المخصصة للباحثين والعسكريين والتي تولدت منها لاحقا الإنترنت. وهو صاحب فكرة استخدام العلامة التي تفصل هوية الشخص عن الشبكة التي تتصل بها في البريد الإلكتروني.

وقالت الشركة الأميركية للدفاع ريتيون التي يعمل بها المبرمج الراحل في بيان إن "ري رائد حقيقي في مجال التكنولوجيا وهو مخترع الايميل".

وأضاف البيان: "لقد غيّر عمله طريقة تواصل العالم، ورغم كل هذه النجاحات بقي متواضعا ولطيفا وسخيا في منح وقته ومهاراته، سيفتقده الجميع".

وروى المخترع على مدونته تفاصيل تاريخ اختراع علامة الفصل في البريد الإلكتروني لمنع الأسطورة من أن تحل محل الحقيقة.

وكتب: "تم إرسال أول بريد إلكتروني بين جهازين متحاذيين" مرتبطين بنظام اربانت.

وأضاف: "أول رسالة كانت قابلة تماما للنسيان، وفي الواقع نسيت"، وما جاء فيها "على الأرجح كانت أشبه بالحروف (الأولى للوحة مفاتيح الكمبيوتر بالإنجليزية) أو شيئا من هذا القبيل".

وتابع محذرا: "لا تصدقوا كل ما تقرأون على الويب. تذكروا هناك بشر خلف هذه الصفحات، والبشر يرتكبون أخطاء".