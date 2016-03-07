الحبس لشاب "عض" شرطيا للتملص من مخالفة مرورية

قام شاب بحريني (23 عاماً) بعضّ وليّ ذراع شرطي بمركز شرطة المعارض الخاص بالمخالفات والحوادث المرورية لاستعادة مفتاح سيارته الذي كان مع الشرطي، وبجلستها أمس حكمت المحكمة غيابيا بالسجن 3 سنوات على الشاب بتهمة الاعتداء على سلامة جسم موظف عام أثناء وبسبب تأدية وظيفته. كما نقلت صحيفة "الأيام".

تم استدعاء المتهم لمركز الشرطة بسبب ارتكابه مخالفة مرورية، إلا أنه حاول مغادرة المركز بسيارته فقام الشرطي المجني عليه باللحاق به لمنعه من الهرب وسحب مفتاح سيارته، إلا أن المتهم نزل من سيارته وتوجه ناحية الشرطي وأمسك به من يده وسحبه بالقوة إلى خارج السيارة وقام بلي يده مما أدى إلى سقوط المجني عليه على الأرض، وقام المتهم بمسك يد المجني عليه التي بها مفتاح السيارة وعضها محدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي.

تم القبض على الشاب الذي قرر في التحقيقات أنه ارتكب مخالفة مرورية "وقوف خاطئ" ولم يكن يحمل إثبات هوية فطلب الشرطي المجني عليه من صديق المتهم أن يجلب بياناته، لكن المتهم خرج مع صديقه وعندما لحق به المجني عليه ركب المتهم السيارة وحاول الهرب، إلا أن الشرطي منعه، وتبين أن المتهم لم يكن يحمل رخصة القيادة وأن السيارة غير مؤمنة، وعند مراجعة صحيفة أسبقياته وجد بها 6 بلاغات وأسبقيات، فأسندت له النيابة العامة أنه في 1 أغسطس 2015 اعتدى على سلامة جسم أحد أفراد قوات الأمن العام وذلك أثناء وبسبب تأديته لوظيفته.