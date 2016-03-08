بالفيديو.. نمر طليق بشوارع الدوحة

تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، مقطع فيديو وصورا لنمر صغير الحجم وهو يتجول بحرية وسط زحمة السير في أحد الشوارع الرئيسية في الدوحة، بينما طمأنت السلطات السكان بأنها تتابع الوضع.

وأظهر شريط مدته 20 ثانية تم تداوله على نطاق واسع، نمراً يجري بين السيارات المتوقفة على طريق الدوحة السريع، قبل أن يبطئ سرعته، محاولاً على ما يبدو العثور على مخرج.

وقالت وزارة الداخلية القطرية في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "نطمئن الجميع بأن الجهات المعنية تتابع ما يجري تداوله بشأن مشاهدة نمر في مناطق محددة في البلاد"، من دون تفاصيل إضافية.

وأشار المستخدمون إلى أن الصور والفيديو تم التقاطهم صباح الثلاثاء.

ولم يتضح من يملك النمر، إلا أن اقتناء حيوانات برية، ومنها النمور، ليس أمراً استثنائياً في عدد من دول الخليج وبينها قطر.

واضطرت الحكومة العام الماضي إلى مناشدة مالكي فهد صغير هارب، عثر عليه شمال الدوحة، التقدم إلى السلطات والإعلان عن أنفسهم.

وفي العام 2010، أنشئ حساب ساخر على موقع "تويتر" يحمل اسم "نمر الدوحة" بالإنجليزية، بعد مشاهدة نمر في العاصمة.