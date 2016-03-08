شاهد DNA.. "نصرالله.. والعدو السعودي الغاشم"

في حلقة اليوم الثلاثاء من برنامج DNA والتي حملت عنوان "نصرالله.. والعدو السعودي الغاشم"، تطرق الإعلامي اللبناني نديم قطيش إلى اعتبار حزب الله اللبناني أن السعودية هي عدوه وبذلك يكون هذا الحزب الإرهابي قد "ضيّع البوصلة".

يذكر أن البرنامج يبث بشكل مشترك بين قناة "الحدث"، القناة الشقيقة لـ"العربية"، وقناة "المستقبل" اللبنانية، حيث تعرضه "الحدث" قبل نصف ساعة من ظهوره اليومي على "المستقبل".

ويعرض على "الحدث" من الاثنين إلى الجمعة، في تمام الساعة 04:50 بعد الظهر بتوقيت غرينتش، 07:50 مساء بتوقيت السعودية.