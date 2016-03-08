مرايا .. قصة حزب الله في اليمن

حزب الله اللبناني التابع لإيران ليس مجرد حزب اصولي شيعي لبناني مسلح فحسب، بل هو شبكة إقليمية لرعاية وتغذية الإرهاب والخراب في المنطقة، من اليمن الى سوريا ومن العراق الى مصر. وربما ابعد من ذلك.

كشفت الاخبار عن فيديو لقيادي الشبكة الإرهابية اللبنانية الإيرانية، المدعو أبو صالح اللبناني وهو يدرب عناصر حوثية يمنية ساذجة على كيفية حرب العصابات والاغتيالات والقتل ضد السعودية، مع بداية عاصفة الحزم العربي في اليمن.

في هذه الحلقة من مرايا يتناول الزميل مشاري الذايدي قصة تدخل حزب الله في اليمن وعلاقتها مع الحوثي.