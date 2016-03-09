من هي "الأيقونة" التي ستحظى صورتها بنقد كندا

قالت الحكومة الكندية يوم الثلاثاء إنها ستطبع صورة امرأة على ورقة نقدية، فيما تسعى كندا لمعرفة ترشيحات الجمهور للمرأة الأيقونة التي ستحظى بهذا الشرف.

وعلى الرغم من أن صورة ملكة إنجلترا منتشرة على نطاق واسع على العملة الكندية، لكن الورقة النقدية الجديدة ستحمل صورة امرأة كندية -سواء بالميلاد أم بالتجنس- نجحت في تولي منصب قيادي أو تحقيق إنجاز ملحوظ في خدمة بلدها.

وأعلن وزير المالية بيل مورنو النبأ، مشيرا إلى أنه باستثناء الملكة لم تحظ النساء "بتمثيل لائق" على الأوراق النقدية الكندية.

ولا يمكن ترشيح المطربة الكندية الشهيرة سيلين ديون، وهو ما أحبط متابعي الأمر على تويتر، لأن من الشروط الأساسية لترشيح أي امرأة أن تكون توفيت قبل 25 عاما على الأقل.

وسيقوم مجلس استشاري خاص يضم أكاديميين وخبراء آخرين بمراجعة الترشيحات المقدمة لبنك كندا، وسيطرح قائمة قصيرة بالمرشحات على وزير المالية. وستصدر الورقة النقدية الجديدة في عام 2018.

وبعد الإعلان الذي تزامن مع يوم المرأة العالمي، كتب بنك كندا على تويتر أن أول اسم مقدم في الترشيحات كان نيلي ماكلونغ التي دافعت عن منح المرأة حق التصويت وتوفيت في عام 1951.

ولم يحدد بنك كندا الورقة النقدية الكندية التي ستحمل صورة المرأة الأيقونة.

تأتي هذه الخطوة في أعقاب إعلان الولايات المتحدة العام الماضي أنها ستطبع وجه امرأة على ورقة نقدية حديثة من فئة 10 دولارات تصدر عام 2020.