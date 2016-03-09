شاهد DNA .. قوة حفظ سلام إيرانية في اليمن

في حلقة اليوم الثلاثاء من برنامج DNA والتي حملت عنوان "قوة حفظ سلام إيرانية في اليمن"، تساءل الإعلامي اللبناني نديم قطيش "هل تقف إيران مع الشعوب أم الحكومات؟"، معترفاً أن هذا السؤال "محيّر" فعلاً حيث أحياناً تدعم طهران ميليشيات خارجة عن القانون (كالحوثيين) وأحياناً أخرى تدعم ما تعتبره "قوات حكومية" (كجيش النظام السوري).

يذكر أن البرنامج يبث بشكل مشترك بين قناة "الحدث"، القناة الشقيقة لـ"العربية"، وقناة "المستقبل" اللبنانية، حيث تعرضه "الحدث" قبل نصف ساعة من ظهوره اليومي على "المستقبل".

ويعرض على "الحدث" من الاثنين إلى الجمعة، في تمام الساعة 04:50 بعد الظهر بتوقيت غرينتش، 07:50 مساء بتوقيت السعودية.