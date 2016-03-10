بعد سقطة المنشطات.. ماذا قالت شارابوفا؟

بعد الصدمة التي أحدثها اعتراف لاعبة التنس العالمية ماريا شارابوفا بتناولها لدواء منذ 10 سنوات يعتبر من ضمن المنشطات، عادت اللاعبة الروسية البالغة من العمر 28 سنة لتؤكد أنها مصممة على لعب التنس وأنها لن تتراجع، شاكرة محبيها ومؤيديها حول العالم الذين غمروها برسائلهم المتعاطفة مع ما حصل لها.

وكتبت مارياعلى حسابها على الفيسبوك قائلة أحب "الصباح" عادة لأنه يبشر بيوم جديد وانطلاقة جديدة، كنت آمل لو أنني لست مجبرة على خوض كل ذلك، لكنني مضطرة وسأفعل. وقالت بما معناه أنها لا تتابع كثيراً ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعية لكن أصدقاءها جمعوا لها عينة من التعليقات والهاشتغات من المعجبين ومحبيها. وتابعت أنها في مثل تلك الأوقات تشعر بفخر كبير بمعجبيها هؤلاء وكل محبيها.

إلى ذلك، ختمت اللاعبة الشقراء قائلة "أود فقط أن أخبركم بأن كلماتكم هذه رسمت بسمة فوق ثغري، ودفعتني وشجعتني، لذا أتقدم إليكم بالشكر الجزيل. وأكدت أنها تود أن تلعب التنس من جديد"

وكانت النجمة الروسية أعلنت الاثنين تناولها مواد منشطة خلال مشاركتها في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى لكرة المضرب، أواخر يناير الماضي.

وقالت شارابوفا في مؤتمر صحافي دعت إليه: "لقد تلقيت قبل أيام رسالة من الاتحاد الدولي لكرة المضرب يعلمني فيها بالنتيجة الإيجابية للفحص الذي خضعت له خلال بطولة أستراليا". وأضافت "منذ 10 سنوات أتناول هذا الدواء بناء على وصفة من طبيب العائلة. هذا الدواء لم يكن على لائحة المنتجات الممنوعة للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، لكن القاعدة تغيرت في الأول من يناير، وأصبح الدواء مادة ممنوعة، وهو ما لم أكن أعرفه".