جنين بشعر وأسنان في بطن رضيعة عمرها 13 يوماً

في حالة نادرة لا تحدث إلا مرة لكل نصف مليون حالة، استخرج طبيب مصري جنينا عمره 3 شهور له شعر وأسنان من بطن رضيعة عمرها 13 يوما فقط، فقد لاحظ أب مصري يدعى محمد علي من عزبة بني سليمان التابعة لقرية الميمون بمدينة الواسطي بمحافظة بني سويف جنوب القاهرة، أن طفلته الرضيعة التي تبلغ من العمر 13 يوما فقط ترفض الرضاعة أو تناول أي سوائل، فضلاً عن عدم وجود أي بوادر تحسن في حالتها، ما دفعه للجوء إلى الأطباء الذين طلبوا وضعها في الحضانة لحين اكتمال نموها.

وقال الأب إن الأطباء لاحظوا وجود انتفاخ كبير في بطنها، وبعد إجراء الفحوص اللازمة تبين وجود ورم، ما استدعى إخضاعها لعملية جراحية.

مفاجأة كبرى وحالة نادرة

إلا أن المفاجأة الكبرى وقعت بحسب الأب، حين قام الأطباء بإجراء الجراحة ليكتشفوا وجود جنين في كيس، عمره 3 شهور، وله شعر وأسنان وعينان، وعلى الفور تم استئصاله من بطن الرضيعة.

من جهته، قال د. بدوي أبو المكارم، رئيس قسم الجراحة بالمستشفى الذي أجرى العملية الجراحية لـ"العربية.نت"، إنه اكتشف كيسا داخل بطن الطفلة الرضيعة، ووجود جنين بداخله، عمره 3 أشهر، مؤكدا أن الحالة نادرة وتحدث مرة لكل نصف مليون حالة، وكانت أول حالة مماثلة قد اكتشفت عام 1830.

وقال إن "حالة الطفلة مستقرة، وستعيش بشكل طبيعي دون مشكلات"، مضيفا أن لدى الجنين ذراعا وعينين وأسنانا وشعرا وقطعة كبد وقطعة من القلب، مرجعاً السبب إلى التشوهات والعيوب الخلقية.

وأوضح الطبيب أن الحالة نادرة جداً، وأن الطبيعي في مثل تلك الحالات أن يتكون الورم الجنيني قرب منطقة العصعص وليس البريتون كما حدث في حالة الطفلة.

من جهتها، كشفت والدة الطفلة وتدعى ريا مصطفى، أن الأطباء أكدوا لها أثناء حملها أنها حامل بتوأم، لكنها أثناء الولادة فوجئت بأنها طفلة واحدة وليس توأما، وبعدها رفضت الطفلة الوليدة الرضاعة لمدة 13 يوما، ليتبين بعد ذلك أن الجنين الآخر موجود في بطنها.