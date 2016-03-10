ماذا قالت زوجة أردوغان عن "حريم السلاطين"؟

بعد 24 ساعة من احتفال العالم باليوم العالمي للمرأة( 8 مارس)، قالت زوجة الرئيس التركي المحافظ رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إن حريم سلاطين بني عثمان، اللواتي يعتبرن مصدر الكثير من التخيلات في الغرب، كن بمثابة "مدرسة لإعداد النساء في الحياة". وأضافت أمينة، وهي راعية جمعيات نسائية وخيرية، في خطاب في أنقرة نقلته قنوات التلفزيون: "كان الحريم مدرسة لأفراد السلالة العثمانية ومدرسة لإعداد النساء في الحياة".

وعلى غرار زوجها، تبدي أمينة إعجابا بعظمة السلطنة العثمانية التي شيدت على انقاضها الجمهورية التركية العلمانية الحالية.

وما أن انتشر تصريحها هذا حتى وجهت إليها العديد من الانتقادات عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وكتبت الجامعية اوزلم كورمولار في تغريدة على "تويتر" أنه "ابان عهد مراد الثالث (أحد سلاطين القرن السادس عشر) كانت الكتب هي الغرض الوحيد الممنوع في الحريم".