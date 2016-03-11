اسم العصفور.. و9 معلومات لا تعرفها عن تويتر

بعد "فورة" مواقع التواصل الاجتماعية على صعيد العالم برمته والدور الذي لعبته في نشر المعلومة وإن كانت غير دقيقة في بعض الأحيان، لم يعد من الممكن تجاهل دورها وانتشارها في أوساط الشباب خاصة.

فتويتر الذي ظهر بداية عام 2006 كمشروع تجريبي للتواصل الداخلي بـين مـوظفي شـركة أوديو الأميركية، أضحى اليوم موقعاً يضم الملايين.

فإليك10 معلومات لا تعرفها عن تويتر أو بالحد الأدنى غير منتشرة كثيراً عن العصفور الأزرق، بحسب ما أورده موقع "باز سيتي" الناطق بالفرنسية:

1- كل دقيقة يغرد المستخدمون 347 ألف مرة على توتير.

2- عصفورة تويتر الصغيرة تدعى "لاري".

3- مكتب التحقيقات الفيدرالى بأميركا يستخدم معجم المفردات العامية من أجل فهم ما يكتب على تويتر من اختصارات.

4- كل أسبوع يعين مواطن سويدي عشوائيا من أجل إدارة حساب البلاد على توتير.

5- عام 2013... تغريدة خاطئة عن غير قصد تسببت في انهيار مؤقت للبورصة الأميركية، وسحب 130 مليار دولار منها

6- مجموع التغريدات التي يرسلها المستخدمون في يوم واحد يمكنها تأليف كتاب من 10 ملايين صفحة.

7- وكالة المخابرات اﻷميركية (سي أي إيه) تقرأ حتى 5 ملايين تغريدة يومياً.

8- 44 % من الأشخاص الذين يملكون حسابا على تويتر لا يغردون.

9- عندما أعلنت وكالات اﻷنباء وفاة المغني اﻷميركي مايكل جاكسون، ورد ذكره في الدقيقة الواحدة 5 آلاف مرة بتغريدات المدونين.

10- تويتر قد يكون أكثر إدمانا من السجائر والكحول، بحسب بعض الدراسات.