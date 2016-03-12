بالصور..تقويم أسنان للكلاب أيضا

أضحى الكلب "ويسلي"، من سلالة الجولدن ريتريفر، نجم مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا ورمزا للبهجة، عقب نشر صوره على أحد المواقع الإلكترونية الفرنسية وهو يضع جهاز تقويم أسنان.

وأثارت صور "ويسلي" إعجاب الكثيرين وخاصة أن التقويم جعل شكله مبتسماً، على الرغم من المعاناة التي يعيش فيها بسبب ركوب بعض الأسنان على بعضها البعض وعدم تطابقها، مما يسبب له آلاماً عند تناول الطعام.

ونقلت وسائل إعلامية عن الطبيب المعالج لـ"ويسلي" قوله إن الكلب لم يكن قادراً على أن يغلق فمه بسهولة، وأنه منذ صغر سنه وهو لا يغلق فمه ووصلت حالته إلى درجة رفضه الأكل وتدهور صحته، لهذا السبب لجأت الأسرة التي تقتنيه إلى الطبيب ليتولى علاجه، وبالفعل تم تركيب جهاز لتقويم الأسنان بموافقة من ملاكه.