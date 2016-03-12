طائر عملاق كاد يسقط طائرة مصرية بركابها في لندن

ارتطم طائر عملاق بطائرة مصر للطيران المتجهة إلى مطار هيثرو في لندن، وتسبب بإحداث ثقب كبير بجسم الطائرة دون أي خسائر في الأرواح.

وأعلن مصدر مسؤول بشركة مصر للطيران لـ"العربية.نت" أن الطائرة ستعود خلال ساعات إلى مطار القاهرة بعد إصلاح التلفيات التى حدثت في مقدمتها، مضيفا أن طائرا ارتطم بطائرة مصر للطيران الرحلة رقم 780 أثناء هبوطها، مما أدى لإحداث ثقب بها قطره 60 سنتيمترا في مقدمتها وتمكن قائد الطائرة من الهبوط بسلام وإنزال الركاب.



وقال إنه في مواسم الربيع والخريف تكثر أفواج الطيور المهاجرة في عدة مطارات، وهناك في صناعة النقل الجوي ما يسمى "بيرد سترايك" نتيجة ارتطام الطيور بالطائرات، ومعظمها تتم من خلال ارتطام الطيور بمراوح المحركات مضيفة أنه تم استدعاء فريق فنى لعلاج الطائرة التي عادت إلى القاهرة.



وأضاف أن واقعة مماثلة حدثت في الجزائر الأسبوع الماضي وتعرضت طائرة جزائرية لاصطام بطائر وتم السيطرة على الموقف.