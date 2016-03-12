هاني شاكر "ضحية" تصريحات ساخرة حول براين آدمز

أعلنت نقابة الموسيقيين عبر مستشارها الإعلامي طارق مرتضى، عن تكليف النقيب هاني شاكر للمستشار القانوني للنقابة بملاحقة أحد المواقع الإلكترونية قضائيا، بسبب ما اعتبرته النقابة تصريحات غير حقيقية نشرت على لسان هاني شاكر لم يدلِ بها.

إلا أن القصة بجوانبها تشير إلى أن هاني شاكر وقع ضحية لتلك التصريحات التي قام بنفيها، حيث نشر الموقع الإلكتروني تصريحات خاصة من هاني شاكر ضمن قسم يحمل اسم "بولوتيكا.. محصلش"، وهو اعتراف من قبل الموقع أن ما يحتوي عليه من تصريحات وأخبار غير حقيقي.

وجاءت التصريحات المزيفة، والتي يعترف الموقع بعدم صحتها، يتحدث فيها هاني شاكر عن الغيتار الخاص بالنجم براين آدمز، وأنه عليه أن يفخر بما حدث له في القاهرة، خاصة أن الختم الخاص بالجمارك هو فخر للجميع، كما أنه جاء من أحفاد الفراعنة.

وعلى الرغم من كون التصريحات التي نشرها الموقع الإلكتروني توحي لمن يقرأها بكونها غير حقيقية، خاصة أنها حملت كما كبيرا من السخرية من قبل هاني شاكر، إلا أن ذلك لم يمنع نقابة الموسيقيين من الإعلان أن هذه التصريحات مزيفة، وأنها من وحي خيال من قام بكتابتها.

وأوضح المستشار الإعلامي للنقابة أن هاني شاكر لم يتحدث إلى الصحافي ولم يتواصل معه أحد بهذا الشأن، كما أن هاني شاكر طالب المستشار القانوني للنقابة بملاحقة الموقع والصحافي قضائيا.