9 أسباب لانفصال الزوجين

تعددت الأسباب والانفصال واحد، وتظل هناك أسباب مشتركة في كل قصة نسمعها، ونعرض لكم 9 أسباب تؤدي إلى الانفصال.

عدم الترابط الفكري

يحلم الزوج بالمستقبل في نفس الوقت الذي ترسم الزوجة حياتها، ولكن من المهم أن تتقارب هذه الأحلام لأن البعد في التفكير سيجعل أحدهما يؤثر سلبيا على الآخر ما يسبب الضيق والاكتئاب.

الملل

عندما تصل العلاقة بينكما كعلاقة زملاء العمل يكون الطرفان قد وصلا إلى طريق مسدود، فربما عليكما إعادة التفكير من جديد لتجديد الحياة.

برود المشاعر

وهو بعد طرف عن الآخر روحياً وعاطفياً.

الأزمات المادية

يلعب المال دوراً مهماً في الحياة، ومرورك بضائقة مالية كبيرة قد يجعلك تخسر شريك حياتك التي ستتأثر، فكما يوجد من تتحمل مشاق الحياة توجد أيضاً من لا تتحمل متاعب الحياة.

عدم الإنجاب

يبحث الزوج دائما عن من يحمل اسمه، وفي حالة تأخر الإنجاب لسنوات قد يؤدي ذلك للانفصال.

التفاوت الثقافي

لا يهتم بعض الناس بالمستوى الدراسي على الأقل عند اختيار الشركاء، ولكن مع مرور الأيام ستكون هناك مشكلة كبيرة في التعامل إذا كان المستوى الثقافي متباعد.

زواج المصالح

سينتهي الزواج بمجرد انتهاء المصلحة.

التدخلات الخارجية

تدخل الآخرين في حياتك الشخصية سيفسدها بكل تأكيد.. احرص من ذلك.

الغيرة

يبنى الزواج على الثقة لكن إن فقدت فهذا يعني أنه آجلا أم عاجلا سينتهي هذا الزواج بانفصال.