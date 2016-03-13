4 طرق فعّالة لكسب ثقة الآخرين

الثقة المتبادلة هي سر نجاح العلاقات بين الناس، سواء اجتماعيا أو في نطاق العمل، فإدارة كل شيء تعتمد بشكل كبير على الشعور بالثقة ونجاح أي مدير يتحقق بنجاح فريقه، لذا يتعين عليه أن يشجع أعضاء فريق العمل الخاص به ويمنحهم الشعور بالثقة في قدراتهم على إنجاز مهامهم بنجاح لتحقيق الأهداف المنشودة، حسب ما نقله موقع "موتو تايم" عن جاك ويلش الرئيس التنفيذي لمعهد جاك ويلش للإدارة.

ويؤكد ويلش، الرئيس التنفيذي السابق لشركة جنرال إليكتريك، وبعد خبرة 40 عاماً في مجال الأعمال، أن هناك طرقا فعالة لكسب ثقة الآخرين والحصول على علاقات مبنية على الثقة.

وإذا كنت ترغب في أن تكون مديراً أو قائداً ناجحاً فعليك باتباع الأربع خطوات التالية لتحقيق ذلك:

1 - كن كريماً

الكرم هو إحدى الصفات القيادية الأكثر أهمية، فالشخص الكريم الذي يتمنى الخير للآخرين ولا يشعر بالغيرة على سبيل المثال، من ترقية زملائه أو زيادة رواتبهم يكسب ثقتهم بمنتهى السهولة واليسر.

2 - مشاركة الجميع في صنع القرار

عند الإقدام على مهمة جديدة وحتى تتمكن من اتخاذ قرارات واعية، عليك الإلمام بدقة بكافة جوانب المهمة، والإصغاء لآراء زملائك حول رؤيتهم لإنجازها حتى تشعرهم بثقتك في قدراتهم، وتضمن بذلك تفاعلهم معك، واحترام جميع قراراتك كقائد.

3 - اجعل أهدافك واضحة للجميع

إطلاع فريق العمل على طبيعة أي مهمة تسند إليهم وتوضيح أهدافك كمدير من تلك المهمة يسهل بشكل كبير إنجازها، مع ضرورة إيجاد محفزات مادية وملموسة لتشجيعهم على أداء مهمتهم بنجاح مثل العلاوات والترقيات.

4 - إعطاء الأولوية للتعليق على أدائهم

انطباعك عن مرؤوسيك يمثل قيمة كبيرة بالنسبة لهم، فمن الضروري أن تطلعهم بشكل دوري عن تقييمك لأدائهم كمدير، فالثناء على الأداء المتميز ومناقشة سبل تحسين الأداء المتوسط من شأنه الوصول بالموظفين للأداء الأمثل.