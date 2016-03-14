شاهد على DNA .. شيعة أهل البيت الأبيض الأميركي

تناول الإعلامي اللبناني نديم قطيش في حلقة الاثنين من برنامج DNA موقف الإدارة الأميركية من إيران، وتغيير موقف وسائل الإعلام الموالية لطهران من أميركا، واعتبارها الشيطان الأكبر، ساخرا بأنها بدأت ترفع شعاراً جديداً "لبيك يا حسين أوباما"، في إشارة إلى والد الرئيس الأميركي باراك أوباما.

يذكر أن البرنامج يبث بشكل مشترك بين قناة "الحدث"، القناة الشقيقة لـ"العربية"، وقناة "المستقبل" اللبنانية، حيث تعرضه "الحدث" قبل نصف ساعة من ظهوره اليومي على "المستقبل".

ويعرض البرنامج على "الحدث" من الاثنين إلى الجمعة، في تمام الساعة 04:50 بعد الظهر بتوقيت غرينتش، 07:50 مساء بتوقيت السعودية.