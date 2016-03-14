منظمو مهرجان أميركي يعتذرون لمسلمة طلب منها خلع حجابها

اعتذر منظمو مهرجان الفنون "ساوث باي ساوث ويست" الأميركي في تكساس، أمس الأحد، للاعبة الأولمبية الأميركية ابتهاج محمد بعد أن طلب منها متطوع خلع حجابها إذا ما أرادت تسلم وثائق التعريف الخاصة بها لحضور الحدث في أوستن تكساس.

وكانت لاعبة المبارزة بالسيف تتسلم شارة التعريف في الحدث الموسيقي والسينمائي يوم السبت عندما طلب منها متطوع أن تخلع حجابها قبل التقاط صورتها لوضعها على شارة التعريف.

وقالت على تويتر "حتى بعد أن شرحت له أنني أضع الحجاب لأسباب دينية أصر على أن أخلعه".

وقال منظمو المهرجان في رسالة عبر البريد الإلكتروني لرويترز، إنهم استغنوا عن المتطوع لبقية فترة المهرجان.

وجاء في بيان المنظمين "نشعر بالحرج حيال هذا الأمر، واعتذرنا لابتهاج شخصيا، ونأسف بصدق عن هذه الواقعة".

ومن المتوقع أن تسجل ابتهاج (30 عاما) حدثا تاريخيا في الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو، إذ إنها ستكون أول لاعبة أولمبية تمثل الولايات المتحدة بالحجاب.