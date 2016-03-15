بالفيديو.. أحلام تكشف وجه محرك "أبلة فاهيتا"

يبدو أن الفنانة أحلام كشفت عن غير قصد ولأول مرة وجه محرك أبلة فاهيتا، الدمية الكاريكاتورية الساخرة في مصر، ذات الصيت الذائع.

فقد نشرت أحلام على حسابها على "سناب شات" مقطعا صغيرا لمقابلة لها مع أبلة فاهيتا يتوقع أن تنشر لاحقاَ ضمن برنامجها الجديد "الملكة"، وقد ظهر في أول ثوان من الفيديو وجه محرك أبلة فاهيتا حاتم الكاشف وهو يتكلم.

يذكر أن حاتم الكاشف وشادي عبداللطيف، هما من أطلقا شخصية "الأبلة" الشهيرة. وهما من خريجي الجامعة الأميركية بالقاهرة، وسافرا بعد تخرجهما إلى الولايات المتحدة الأميركية لدراسة السينما، ثم عملا في مصر قبل أن يطلقا شخصية "أبلة فاهيتا"، حيث عرضا الحلقات الأولى على "يوتيوب". وكان أول ظهور لها يوم 21 أبريل عام 2010، بفيديو عنوانه "أبلة فاهيتا"، وكانت تتحدث فيه مع صديقتها "فايزة" أو"سوسو" كما تناديها، عن الفاهيتا والفراخ.

