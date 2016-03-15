تعرف على عنكبوت جديد آكل للأسماك والضفادع

اكتشف العلماء نوعا جديدا من العناكب، بحجم راحة اليد، يطلق عليه اسم "بريان غرين"، يمكنه السباحة في المياه ويقتات على الضفادع والأسماك.

وقد تم كشف النقاب عن هذا العنكبوت من خلال تقارير أطلس، ضمن المهرجان العالمي للعلوم في بريسبان، الأربعاء الماضي، حيث عثر عليه على الساحل الشرقي لأستراليا ضمن مجاري المياه العذبة.

ووجد العلماء أن هذه الأنواع من العناكب يمكنها أن تبقى تحت الماء لمدة قد تصل إلى ساعة، وتقوم بقتل الحشرات والأسماك وحتى الضفادع، التي يبلغ حجمها ثلاثة أضعاف حجم العنكبوت نفسه، بل وتأكلها أيضا.

وقد تم تكريم عالم الفيزياء البروفيسور في جامعة كولومبيا "بريان غرين" بتسمية العنكبوت باسمه، حيث قال "إن علم الفيزياء يعتمد على الاهتزازات، كما يفعل العنكبوت "بريان" لصيد فريسته".

وصرح عالم العنكبوتيات "روبرت ريفن" أن العنكبوت "بريان" سيعرض قريبا بشكل دائم على إحدى شاشات متحف "كوينزلاند".