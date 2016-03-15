غوغل يهزم الذكاء البشري!

في سابقة من نوعها في عالم التكنولوجيا، تمكن برنامج طورته شركة "غوغل" يعتمد تقنية الذكاء الاصطناعي من هزيمة أذكى لاعبي العالم وأفضلهم في لعبة آسيوية معقدة، تشبه الشطرنج وتدعى "غو".

واعترف اللاعب الكوري الجنوبي لي سي دول حامل 18 لقبا دوليا، بهزيمته أمام برنامج "ألفا غو" في مباراة أذيعت على الهواء وتابعها عشرات الآلاف من المشاهدين في شتى أنحاء العالم، بينما كان التلفزيون المحلي ينقل تحديثا لنتائج المباراة أولا بأول.

وعبّر لي عن دهشته من الخسارة التي مني بها، وقال للصحافيين بعد المباراة: "لم أتخيل أن يلعب ألفا غو المباراة بهذه الطريقة المثلى. أود أن أعبر عن احترامي للمبرمجين الذين وضعوا مثل هذا البرنامج الرائع".

وتنتشر لعبة "غو" بشكل كبير في دول آسيوية مثل الصين وكوريا الجنوبية واليابان، ويلعبها متنافسان يحركان حجارة سوداء وبيضاء على لوحة مربعة مثل رقعة الشطرنج للسيطرة على أكبر مساحة من الأراضي.