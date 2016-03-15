7 نصائح لا تنساها أثناء الرحلات الجوية الطويلة

يعاني الكثيرون خصوصاً ممن يسافرون لمسافات طويلة من اضطرابات الرحلات الجوية الطويلة والمعروفة بالـ"Jetlag"، والتي تتمثل في حالة من الإرهاق قد تمتد المعاناة منها لأسبوع.

وبعد أن خلص المسافرون إلى عدم وجود حل سريع للتخلص من تلك الأعراض المزعجة، لخصت صحيفة "تايم موتو" الحل في 7 طرق سهلة وبسيطة.

وتتلخص تلك الطرق في الآتي:

1 - تناول جرعات مناسبة من فيتامين (د) و (ب)

فيتامين B-12 هو طريقة طبيعية للحفاظ على حالة نشاط الجسم وتمتعه بالطاقة دون الآثار الجانبية التي تسببها مشروبات الطاقة، أما فيتامين (د) سواء الطبيعي أو التكميلي فهو يرتبط بمستويات الميلاتونين بالجسم، والميلاتونين هو الهرمون الذي يساعد على استرخاء الجسم وجعله مستعداً للنوم.

2 - تجنب الكافيين

يفكر كثيرون بديهياً بالاتجاه لتناول المشروبات الغنية بالكافيين للشعور بالنشاط والتخلص من الإرهاق والتغلب على التعب الناتج من اضطرابات الرحلات الجوية الطويلة، لكنها أثبتت عدم فاعليتها بل إنها تزيد الأمر سوءاً.

3 - تناول كميات كبيرة من المياه

الرحلات الطويلة تتسبب في التعب والجفاف في بعض الأحيان، لذا ينصح بتناول كميات مناسبة من الماء قبل وأثناء وبعد رحلتك لتخفيف أعراض اضطراب الرحلات الجوية الطويلة بسرعة.

4 - التحكم في الإضاءة

قد تكون هذه هي الطريقة الأكثر فعالية لمكافحة اضطراب الرحلات الجوية الطويلة، وهي ضبط الساعة البيولوجية للجسم عن طريق التحكم في كمية الضوء التي تتعرض لها، وذلك عن طريق الاستفادة بأكبر كمية من الضوء الطبيعي (الشمس) وارتداء نظارات شمسية داخل الطائرة لتجنب التعرض للضوء الاصطناعي بقدر الإمكان.

5 - ممارسة اليوغا

جلسة يوغا سريعة يمكن أن تساعدك على الاسترخاء وتجديد مستوى الطاقة الخاصة بك، لذا عليك بممارسة تمارين اليوغا في أي مكان سواء غرفة الفندق، أو غرفة المعيشة الخاصة بك قبل وبعد الرحلات الطويلة.

6 - تناول العصائر الطازجة

تناول العصائر الطازجة يعمل على إعادة التوازن للجسم وينشط الجهاز المناعي لمقاومة الجراثيم التي قد تكون موجودة داخل الطائرة.

7 - تناول الميلاتونين

تناول كمية قليلة من هذا الهرمون الطبيعي على هيئة مكمل غذائي قبل النوم بنصف ساعة من شأنه أن يساعد في ضبط الساعة البيولوجية للجسم، الأمر الذي يخفف من حدة اضطرابات الرحلات الجوية الطويلة.