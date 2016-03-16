محمد بن زايد يزور أماً أصرت على تجنيد ابنها الثامن

زار الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يوم الثلاثاء، أماً إماراتية يخدم أبناؤها السبعة في الخارج، وأصرت على أن يلتحق الثامن بالقوات المسلحة الإماراتية، التي آثرت أن يبقى الابن بجوار أمه ليرعاها، فما كان من الأم إلا أن أبلغت الجيش أنها سترفع الأمر إلى الشيخ محمد بن زايد، الذي بادر إلى زيارة الوالدة، تقديراً لوطنيتها.



وزار الشيخ محمد بن زايد أسرة المرحوم حميد النهم في كلباء التابعة لإمارة الشارقة، ليثني على الروح الوطنية التي تتمتع بها الأم الإماراتية آمنة سالم المراشدة.

ووفق مواقع إماراتية، قدمت آمنة سالم المراشدة أبناءها السبعة للانتساب للقوات المسلحة الإماراتية، حيث يتواجدون جميعاً خارج الدولة (6 في اليمن والسابع في الصومال)، ويؤدون واجبهم الوطني، وبهدف الالتحاق بهم قدم الابن الثامن والأخير للأسرة أوراقه لأداء واجبه ضمن القوات الإماراتية في اليمن، ونظراً لعطاء الأسرة الكبير، فقد رفضت القوات المسلحة طلب الشاب، مفضلة أن يبقى لرعاية شؤون العائلة والاهتمام بوالدته المسنّة.

إلا أن الأم الإماراتية عندما علمت برفض القوات المسلحة طلب ولدها الثامن، توجهت بنفسها إليهم وطلبت منهم قبول الطلب، وبعد التقدير والشكر استمر رفض القيادة العامة، فما كان من الوالدة الإماراتية إلا أن أبلغتهم أنها ستتواصل مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان شخصياً لتبلغه رغبتها في أن يلتحق ابنها الثامن بإخوته، وحينئذ لم يكن من بدّ سوى الاستجابة لطلب هذه الأم وولدها، وبعد أن وصلت القصة إلى ولي عهد أبوظبي توجه مباشرة إلى منزلها وجلس إلى جوارها شاكراً ومقدراً ما قدمته من درس وطني عظيم.

وأكد الشيخ محمد بن زايد فخر واعتزاز قيادة الإمارات بأمهات أبناء الإمارات اللاتي يؤكدن كل يوم أصالتهن وعطاءهن ووفاءهن لهذا الوطن الغالي، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

وقال: " في كل مرة تقدم فيها أمهاتنا في الإمارات دروسا عظيمة في التربية والتضحية والإيثار والإخلاص والانتماء تعجز تجاهها الكلمات عن وصف هذه المواقف أو التعبير عنها لعلو شأنها ومقامها".

وأعلن محمد بن زايد أن الموقف المشرف للوالدة آمنة المراشدة هو وسام فخر وعز نضعه على صدورنا جميعا، لما يحمله من معان سامية في الوطنية والعمل من أجل رفعة وعزة وطننا.

ورافق محمد بن زايد خلال الزيارة نجلاء بنت محمد العور وزيرة تنمية المجتمع، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، والفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة.