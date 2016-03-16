بالصور.. تعرف على منازل جورج كلوني وأمل علم الدين

لا شك أن الممثل الخمسيني الجذاب يملك "الكثير من الأموال" والفضل يعود إلى المبالغ التي يتقاضاها لقاء أدواره في العديد من الأفلام. إلا أن ثروة الزوجين أمل علم الدين وجورج بلغت حوالي121 مليون جنيه إسترليني، مما وضعهما في المرتبة 790 في قائمة من ألف أغنى شخص في بريطانيا وأيرلندا!، بحسب بعض التصنيفات البريطانية، منها ما أوردته صحيفة "صنداي تايمز".

فكم عدد المنازل "المصرح عنها" أو المعروفة إعلامياً التي يملكها الثنائي يا ترى؟

يملك الزوجان 5 منازل، موزعة بين عدد من البلدان. ففي بريطانيا اشترى كلوني منزلا من 9 غرف نوم في بلدة بركشاير بالقرب من ريدينغ، ويقدر سعره بـ 10 ملايين باوند.

وفي Laglio في إيطاليا يملك فيلا أولياندرا، وفيلا مارغيريتا.

كما لدى كلوني منزل للراحة والعطلات على الشواطئ المكسيكية في كابو.

إلى ذلك، يقضي الزوجان العديد من الأوقات في منزلهما في لوس أنجلوس في كاليفورنيا.



