بالصور..عرض أزياء للحيوانات بأسبوع نيويورك للموضة

لم تعد مواعيد عروض الأزياء والموضة حكرا على البشر فقط، بل صار للحيوانت الأليفة ومحبيها حيز هام ضمنها.

فقد شهدت نيويورك أخيرا عرض أزياء الحيوانات الأليفة New York Pet Fashion Show الذي يُنظَّم سنوياً بالتزامُن مع "أسبوع نيويورك للموضة"، وذلك بهدف جَمْع الأموال، لمساعدة الجمعيات والملاجئ التي تُعنى بإنقاذ الحيوانات وحمايتها وتوفير منازل آمِنة لها.

ارتدت الكلاب والقطط أزياء صُمّمت لها خصّيصاً. وشاركت في هذا العرض السنوي الذي يطغَى عليه رُوح الإبداع الفكاهي والطريف، في تصاميم الملابس المتميّزة، والتي استُوحِيَت هذا العام من فترة الثمانينات من القرن الماضي، حيوانات أخرى مثل العظاية والدجاج.

وأقيم العرض قبل تنظيم عرض الكلاب الشهير لـ"نادي وستمنستر كينيل" لمحبْي الكلاب. وغالباً ما تكون الحيوانات المشاركة في هذا العرض، سبق لها أن أنْقِذت مِن الموت أو تخلَّى عنها أصحابها.

وكان نجم النسخة الـ12 من هذا العرض هو الكلب Asiago، من نوع "يوركشاير تيرييه" وعمره 10 سنوات، والذي كان صاحبه قد تخلَّى عنه إلى أحد الملاجئ الذي يتّبع سياسة عدم قتل الحيوانات. وقد وضع Asiago على عربة صُمّمت خصّيصاً له، بغية تسليط الضوء عليه، من أجل لفت انتباه من يرغب في تَبَنِّيه وتوفير منزل له.