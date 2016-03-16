بالفيديو.. أديل تفاجئ خطيبين أمام الآلاف!

لم تكن سهرة حبيبين من معجبي المغنية أديل عادية، فقد عزم الشاب أن يتقدم بطلب يد رفيقته خلال حفل للمغنية البريطانية في لندن أمس الثلاثاء. إلا أن أديل التقطت تلك اللحظات الرومانسية على ما يبدو، وأعلنت على الملأ أن أحدهم تقدم للتو بطلب يد حبيبته.

ولم تكتفِ المغنية بذلك بل أصرت على صعود الشاب ويدعى جوني وخطيبته إلى المنصة لتهنئتهما أمام الآلاف، منوهة إلى أن تلك اللحظة من أروع ما شهدته.

ولهول المفاجأة على الصعيدين، لم تتمكن الشابة من حبس دموعها، تكاد لا تصدق هدية حبيبها من جهة وأديل من جهة أخرى.

يذكر أن ألبوم أديل الأخير "25" حقق أرقاما قياسية على يوتيوب في الأيام الأولى من إطلاقه، ونجاحاً باهراً، حيث بيع منه مليونان و730 ألف نسخة في بريطانيا. كما حقق الألبوم رقما قياسيا في الولايات المتحدة ببيعه3.3 مليون نسخة في الأسبوع الأول من إصداره.