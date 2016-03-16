بالفيديو.. مصري لا يقتله الرصاص ويجر السيارات بأسنانه

هو شاب خارق للطبيعة فما يفعله يفوق الوصف ويصعب على العقل البشري تصديقه.

كريم عبد الفضيل حسين شاب مصري عمره 38 عاما من مواليد مركز أبنوب بمحافظة أسيوط في صعيد مصر من قبيلة تسمى الهلايل وهي قبيلة معروفة بالقوة وينتمي إليها أبو زيد الهلالي سلامة بطل أشهر الملاحم الشعبية العربية المعروفة بسيرة بني هلال.

كريم وجد نفسه فجأة وهو في الثامنة من عمره يأكل الزجاج وشفرات الحلاقة وتذوب في فمه مثل قطع السكر ويشتهي اللحم النيئ ولا ينام على الإطلاق وكما قال لـ"العربية نت" لم يذق طعم النوم منذ أن فتح عينيه على الدنيا، ولكنه قد يسترخي قليلا دون أن يغمض له جفن، أما المفاجأة الأكبر فهو أنه لا يصاب بأي أذى عندما يتعرض لوابل من الرصاص ولا تحرق النيران جسده.

كريم الشهير بكريم فرعون يقول إنه شعر لأول مرة بقدراته الخارقة عندما كان في الثامنة من عمره حيث كان يشرب اللبن واكتشف أن كوب اللبن تفتت في يده فتناول الزجاج المتناثر وشعر بحلاوة طعمه وكأنه حبات من السكر، وبعدها لاحظ أنه يشتهي اللحم النيئ ولا يطيب له الناضج، كما لاحظ أنه لا ينام ويظل مستيقظا دون أن يشعر بالتعب أو الإرهاق، وذات مرة سقط السكين على يده فلم يصبه وقام بمحاولة طعن نفسه بالسكين فلم يصب بأذى كما جرب أن يقوم بإدخال إبرة خياطة في رقبته فمرت من الناحية الأخرى دون أن تقطر منه قطرة دم واحدة .

كريم وكما يقول ذهب للأطباء لتفسير حالته فاكتشف الأطباء بعد الفحوصات والتحاليل أنه يمتلك قلبين وكبدين و4 كلى وأن مخه ليس بالعادي بل عبارة عن فروع متشابكة، وقال له الأطباء إن جلده من النوع السميك الذي لا تخترقه طلقات الرصاص فجرب ذلك وتأكد أن الرصاص لا يصيبه كما عرف أن قوته البشرية تعادل 360 حصانا.

يمارس كريم هوايات متعددة ليعبر عن قوته الخارقة فبدأ بجر السيارات الثقيلة بل استغل قوته في جر السيارة بإحدى إصبعيه الصغيرين في يديه اليمنى أو اليسرى، وبعد ذلك جرها بأسنانه كما رفع "كنبة" من الخشب الثقيل بأسنانه أيضا وأمام كاميرا "العربية.نت" قام باستعراض هواياته في تناول الزجاج وشفرات الحلاقة وغسل وجهه بالزجاج المتناثر والنوم على الزجاج ووقف ثلاثة رجال أشداء فوقه ثم قام بطعن نفسه بسكين حاد فلم يصبه شيء بل تعرضت السكين للثني، ثم قام أحد الرجال بكسر حجر كبير يزن 60 كيلو غراما فوق صدره وهو مستلق فوق الزجاج فتفتت الحجر دون أن يحدث شيء للشاب الخارق .

أطفال كريم وهم 3 أولاد وفتاة توارثوا قوته وقام الأطفال بالنوم على الزجاج ثم وقف والدهم فوقهم فلم يتعرضوا لأي أذى ورفضت "العربية.نت" أن يقوم بإلقاء أطفاله من الطابق السادس كما كان ينوي للدلالة على قوتهم وأنهم لن يتعرضوا للإصابة .

أمنية كريم أن يقابل المسؤولين المصريين أو وزير الشباب طالبا منهم الاستفادة من قدراته الخارقة في عمل شيء مفيد لمصر، معربا عن استعداده لعمل مهرجانات للراغبين في رؤية قوته الخارقة والتبرع بثمنها لمصر كما يرغب في أن يعمل بالسينما والإعلانات قائلا إنه لو أتيحت له الفرصة فسيكون نجم أفلام الأكشن في مصر والعالم العربي .