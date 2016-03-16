شاهد عجوز ترقص على السكوتر الذكي

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر لحظات فرح عجوز ثمانينية لدى تجريتها لأول مرة السكوتر الذكي وفق صحيفة الدايلي ميرور البريطانية.

رصد تسجيل مصور حصل على عدد مشاهدات فاق الـ 20000 مشاهدة منذ يوم السبت المنصرم، اللحظات السعيدة التي حظيت بها امرأة في الرابعة والثمانين من عمرها بعد أن ركبت السكوتر الذكي لأول مرة في حياتها بمساعدة أفراد عائلتها.

وبعدة كلمات تشجيعية من أفراد عائلتها، بدأت الجدة الملقبة بـ"ناني بات" بالرقص وهي تركب السكوتر الذكي كتعبير عن سعادتها لخوض هذه التجربة للمرة الأولى في حياتها.

وقال كريغ ويبستر الذي نشر مقطع الفيديو على الانترنت بأن المرأة العجوز طالما أرادت أن تجرب ركوب السكوتر الذكي وقد حققت ما كانت تصبو إليه أخيراً.

وذكر حفيد الجدة "ناني بات" بأنها تتمتع بحيوية كبيرة، وتنصح الجميع بأن يعيشوا كل لحظة في حياتهم بسعادة ومرح.