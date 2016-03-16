صور أنجيلينا جولي تحت المطر.. رسالة "مدوية"

منذ أمس الثلاثاء وصور أنجيلينا جولي تغزو مواقع التواصل الاجتماعي، متصاحبة مع تعليقات إيجابية حول "بساطتها" وعفويتها.

أنجيلينا التي أسرت القلوب بحديثها تحت المطر غير مبالية بـ" شعرها، ومكياجها، وأناقتها"، أرسلت ومن دون أن تعي رسالة لكل مشاهير العالم، رسالة مدوية خطتها بعفوية لا تضاهى.

قالت لهؤلاء الأطفال، الذين تركوا منازلهم، للأمهات الثكالى، للشباب المهجر، للاجئين السوريين في لبنان، "أنتم أبطال أنتم الأمل والقوة".

ولغيرهم ممن يزورونهم بهدف التقاط الصور والأضواء، أرسلت كلمات "مدوية بصمتها"، أو على الأقل هذا ما "طن" به مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعية، الذين دعوا المشاهير إلى الاقتداء بها. ففي لبنان مثلاً راح العديد يقارنون بين الممثلات أو ملكات الجمال وزيارتهن "الترويجية" لبعض المؤسسات والجمعيات الخيرية، وبين "جولي"، داعين تلك "الوجوه" الجميلة إلى الاقتداء بها وبعفويتها، لاسيما أنهن غالباً ما يزرن الأطفال بكامل "أناقتهن"!