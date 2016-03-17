انظر إلى الصورة بدقة.. كم فتاة ترى؟

تفحص الصورة أعلاه بدقة ثم أجب عن السؤال: كم فتاة تظهر في الصورة أمامك؟

هذا السؤال ظل يراوغ العديد من رواد مواقع التواصل منذ أن تم نشر الصورة على "انستغرام" الأسبوع الماضي.

الصورة المحيرة نشرتها المصورة السويسرية تيزيانا فيرغاري، إلا أنها ما لبثت أن أصبحت مادة للتعليقات والتخمينات حول عدد الفتيات اللاتي يظهرن في الصورة.

وبحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد تمت مشاركة الصورة لأكثر من 12800 مرة منذ أن نشرتها فيرغاري الأسبوع الماضي. كما جذبت الصورة آلاف التعليقات حول العدد الذي تراوح بين 2 و4 و5 وحتى الوصول لـ13 فتاة.

البعض رجح أن تكون الصورة لتوأم أو ثلاثة توائم.

والتفسير هو أن الصورة بها فتاتان وإلى جانب كل واحدة مرآة تنظر إليها، فتنعكس صورة كل واحدة في المرآة المقابلة لتظهر وكأن العدد يتضاعف، وقد أكدت ذلك التفسير المصورة فيرغاري.